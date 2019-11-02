Команда Президента победила дружину Витебской области во втором туре XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Президента Беларуси уверенно победила дружину Витебской области со счетом 14:4 (3:0, 5:4, 6:0) в матче второго тура XIII Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в витебском Ледовом дворце прошла под диктовку гостей, которые отличились уже на 32-й секунде матча. Шайбу в ворота хозяев забросил Алексей Крутиков. В дальнейшем хоккеисты команды Президента отличались еще дважды. Бомбардирские баллы на свой счет записали Павел Волчек и Денис Матюхин.

После перерыва представитель витебской дружины Денис Тыднюк отыграл одну шайбу, однако это еще больше мотивировало гостей, которые пять раз заставили капитулировать вратаря хозяев площадки. Но на этом голевая феерия не закончилась. Команда Витебской области отличилась еще трижды, несколько сократив отставание от соперников.

В заключительной трети матча игроки команды Президента еще шесть раз поразили ворота хозяев, установив окончательный счет встречи.

Хоккейная команда Президента Беларуси десять раз побеждала в соревнованиях среди любительских команд. По одной победе в турнире у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Организаторами XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Минский городской исполнительный комитет.-0-

Фото Александра Хитрова