Команда Президента в 11-й раз стала победителем любительского хоккейного турнира

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси обыграла хоккеистов Минской области со счетом 8:4 (2:3, 1:1, 5:0) во втором поединке финальной серии и стала победителем XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом периоде сегодняшнего поединка на льду столичной "Олимпик-Арены" события менялись очень быстро. На 7-й минуте хоккеисты Минской области провели быструю контратаку, которую точным броском завершил Александр Бабок. Однако уже через несколько минут впереди были хозяева - сначала ворота Сергея Роговского поразил Андрей Глебов, а затем отличился Андрей Башко, одним из ассистентов которого был Александр Лукашенко. Гости не собирались уступать и незадолго до первого перерыва вновь вышли в лидеры после бросков Дениса Могилатова и Алексея Кувеко.

С начала второй трети прошло чуть меньше минуты, как Александр Рядинский с передачи Николая Лукашенко восстановил паритет. Но вскоре гости опять вырвались вперед благодаря голу Александра Бурмистронка.

Едва стартовал заключительный период, как в лидеры вышла президентская дружина после голевого дубля Алексея Крутикова - 5:4. Соперники приложили много усилий, чтобы отыграться, но у них ничего не получилось. А хозяева в концовке отличились еще трижды - по шайбе забросили Михаил Грабовский, Андрей Михалев и Павел Волчек.

У победителей лучшим игроком сегодня признан Павел Волчек, у проигравших - Артем Пучковский. В первом матче финальной серии до двух побед ледовая дружина главы государства выиграла с результатом 7:3.

По итогам турнира были определены лучшие игроки по амплуа: вратарь - Сергей Роговский (Минская область), защитник - Андрей Башко (команда Президента), нападающий - Андрей Ращинский (Минская область). Лучшим бомбардиром стал капитан команды главы государства Олег Антоненко, в активе которого 19 баллов (7 шайб + 12 передач). Второй бомбардирский показатель у Николая Лукашенко - 17 (8+9).

На первом этапе соревнований хоккейная команда Президента одержала шесть побед в шести проведенных матчах, набрав 12 очков из 12 возможных, и заняла первое место в турнирной таблице. В полуфинале была побеждена команда Гродненской области - 12:3. Хоккеисты Минской области в регулярном сезоне заняли 3-е место, а в поединке за выход в финал выиграли у представителей Брестского региона со счетом 4:2.

В матче за бронзу нынешнего турнира команда Брестской области одолела хоккеистов Гродненского региона со счетом 7:3.

Команда Президента в 11-й раз выиграла соревнования среди любительских команд, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Организаторами XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Мингорисполком.-0-

Фото Сергея Шелега, Андрея Покумейко