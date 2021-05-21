Команда СДЮШОР Витебска выиграла "Мяч над сеткой" среди девушек 2007 года рождения

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда СДЮШОР Витебска стала лучшей в домашнем "Финале шести" детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой", среди девушек 2007 года рождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

Победительницы праздновали пять побед в пяти встречах, записав на свой счет 15 пунктов. Второе место заняли юные волейболистки из мозырской СДЮШОР "Жемчужина Полесья": они одержали четыре виктории и заработали 12 пунктов. Замкнули тройку сильнейших представительницы гродненской ОСДЮШОР им.Сапеги: они праздновали успех в трех матчах, заработав 10 пунктов. Далее расположились команды ДЮСШ Лиды - 2 победы / 5 очков, СДЮШОР ВК "Минск" - 1/4, ЦОР "Виктория" из Бреста - 0/0.

Лучшими игроками команд были признаны Мария Соловьева (СДЮШОР Витебска); София Сапоненко (СДЮШОР "Жемчужина Полесья" Мозыря); Карина Колпакова (ОСДЮШОР им.Сапеги Гродно); Алеся Мелех (ДЮСШ Лиды); Евгения Тинникова (СДЮШОР ВК "Минск"); Мария Шевчук (ЦОР "Виктория" Бреста).

В сезоне 2020/2021 в детско-юношеской волейбольной лиге "Мяч над сеткой" приняли участие 80 команд изо всех регионов страны. Лучшие из них сражаются в 10 финалах в форматах "Финала четырех" или "Финала шести", которые проходят в различных городах страны.

"Мяч над сеткой" помогает на ранних этапах находить талантливых волейболистов, а также дает детям бесценный соревновательный опыт. По сути, это детский вариант чемпионата страны со всеми атрибутами взрослого. Организаторами соревнований выступают Белорусская федерация волейбола, Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма.-0-