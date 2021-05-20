Команда СДЮШОР ВК "Минск-2" выиграла "Мяч над сеткой" среди девочек 2009 года рождения

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победу в "Финале шести" детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой" среди девочек 2009 года рождения, который завершился в Минске, одержала команда СДЮШОР ВК "Минск-2", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

Победительницы одержали пять побед по ходу турнира, заработав 13 очков. Вторыми в итоговой таблице стали юные представительницы ОСДЮШОР им.Сапеги из Гродно: у них на счету 11 очков после четырех викторий. Замкнули тройку сильнейших спортсменки ЦФОР Шклова, одержавшие три победы и заработавшие восемь пунктов. Далее расположились дружины СДЮШОР ВК "Минск-1", ДЮСШ Лиды и ДЮСШ "Коммунальник" (Могилев).

Лучшими игроками закончившегося турнира были признаны Мария Каргатова (СДЮШОР ВК "Минск-2"), Дарья Ирха (ОСДЮШОР им.Сапеги), Мария Кравцова (ЦФОР Шклова), Арина Козорез (СДЮШОР ВК "Минск-1"), Александра Губейко (ДЮСШ Лиды), Ксения Бруцкая (ДЮСШ "Коммунальник" (Могилев)). Призы им вручила блокирующая национальной сборной Беларуси и "Минчанки" Надежда Столяр.

В сезоне 2020/2021 в детско-юношеской волейбольной лиге "Мяч над сеткой" приняли участие 80 команд изо всех регионов страны. Лучшие из них сражаются в 10 финалах в форматах "Финала четырех" или "Финала шести", которые проходят в различных городах страны.

"Мяч над сеткой" помогает на ранних этапах находить талантливых волейболистов, а также дает детям бесценный соревновательный опыт. По сути, это детский вариант чемпионата страны со всеми атрибутами взрослого. Организаторами соревнований выступают Белорусская федерация волейбола, Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма.-0-

Фото Оксаны Манчук