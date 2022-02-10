Команда США по лыжной акробатике выиграла командный турнир на Олимпиаде

10 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Американские фристайлисты стали олимпийскими чемпионами в командном турнире по лыжной акробатике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Медали в этой дисциплине были разыграны на Олимпийских играх впервые. В финальном раунде приняли участие четыре команды, состоявшие из одной девушки и двух мужчин. В итоге спортсмены из США Эшли Колдуэлл, Кристофер Лиллис и Джастин Шенефельд набрали 338,34 балла, опередив занявших второе место китайцев Сю Меньтао, Цзя Зоньяна и Ци Гуаньпу на 14,12 очка. Бронзовые награды завоевали представители Канады Марион Тено, Миха Фонтейн и Льюис Ирвинг (290,98).

Сборная Беларуси в составе Анны Гуськовой, Станислава Гладченко и Максима Густика не сумела пробиться в квартет сильнейших, в первом раунде заняв шестое место.

Олимпийские медали в личном турнире по лыжной акробатике у женщин будут разыграны 14 февраля, мужчины выявят сильнейшего 16 февраля.-0-