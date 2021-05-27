Команда столичной СДЮШОР выиграла "Мяч над сеткой" среди ребят 2010 г.р.

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воспитанники СДЮШОР ВК "Минск" выиграли домашний "Финал четырех" детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой" среди мальчиков и девочек 2010 года рождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

Победители праздновали виктории во всех трех поединках со своим участием и набрали 10 очков. На втором месте расположились девочки из СДЮШОР ВК "Минск", у которых на счету две победы в трех играх и семь пунктов. Дружина мальчиков из гродненской ОСДЮШОР им. А.Н.Сапеги заняли третье место, победив в одной встрече и заработав четыре пункта. Замкнули четверку дружин юные спортсменки ОСДЮШОР им. А.Н.Сапеги, не выигравшие ни одной встречи, но завершившие старт с тремя очками в активе.

Призы лучшим игрокам в своих командах получили Роман Жуковец (СДЮШОР ВК "Минск" - мальчики), Дарья Сарасек (СДЮШОР ВК "Минск" - девочки), Никита Цупранов (ОСДЮШОР им. А.Н.Сапеги "Гродно" - мальчики), Милана Бернатович (ОСДЮШОР им. А.Н.Сапеги "Гродно" - девочки).

В сезоне 2020/2021 в детско-юношеской волейбольной лиге "Мяч над сеткой" приняли участие 80 команд из всех регионов страны.

"Мяч над сеткой" помогает на ранних этапах находить талантливых волейболистов, а также дает детям бесценный соревновательный опыт. По сути это детский вариант чемпионата страны со всеми атрибутами взрослого. Организаторами соревнований выступают Белорусская федерация волейбола, Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма.-0-