Команда Витебской области стала победителем турнира Белорусской юношеской лиги бокса

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены из Витебской области победили в турнире Белорусской юношеской лиги бокса, который завершился в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса (БФБ).
Соревнования проводились в командном формате с целью просмотра перспективных атлетов.
По итогам отборочного раунда в финал пробились дружины Брестской и Витебской областей. Команды шли вровень, сменяя друг друга на позиции лидера. В итоге решающим оказался поединок в весовой категории 80 кг. Спортсмен из команды Витебской области Александр Ребеко смог найти слабые места в обороне Антона Логвиновича и праздновал победу. Замкнули тройку призеров боксеры Гомельской области.
Состязания проходили среди атлетов 2005 и 2006 годов рождения и были посвящены 90-летию белорусского бокса и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Бокс входит в программу II Европейских игр в Минске. Во время мультиспортивного форума с 21 по 30 июня в столичном дворце спорта "Уручье" среди боксеров будет разыграно 15 комплектов медалей. За награды поспорят более 300 атлетов.-0-
Фото Белорусской федерации бокса
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