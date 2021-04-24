Команда Витебской области выиграла мужскую эстафету 4х100 м комплексом на чемпионате Беларуси

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстафетный квартет Витебской области первенствовал в стартах 4х100 м комплексом на чемпионате Беларуси по плаванию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда в составе Матвея Антоновича, Егора Мельникова, Ивана Шамшурина и Антона Латкина показала результат 3 мин. 45,66 сек. Вторая позиция у квартета из Гомельской области (Максим Бенько, Антон Кнышев, Евгений Цуркин и Евгений Бубенин) - 3 мин. 46,66 сек. Третье место заняла четверка из Могилевской области (Никита Цмыг, Александр Ковалев, Григорий Пекарский, Илья Цымбалов) - 3 мин. 47,52 сек.

В аналогичном виде программы у женщин первенствовали спортсменки из команды Минска - Анастасия Кулешова, Анна Смольская, Оксана Демидова и Анастасия Коряковская - 4 мин. 13,50 сек. Второе место заняли пловчихи Гомельской области Евгения Товкач, Алина Змушко, Анна Северин и Евгения Конюшенко - 4 мин. 17,39 сек. Замкнула тройку призеров команда Брестской области Анастасия Шкурдай, Ева Андросюк, Алеся Игнатович и Екатерина Репека - 4 мин. 20,64 сек.

В состязаниях мужчин на 800 м вольным стилем не было равных Константину Курочкину из Минска, который показал на финише время 8 мин. 09,19 сек. Второе место у Егора Канцера из Брестской области - 8 мин. 24,24 сек. Третье место занял казахстанский пловец Галымжан Балабек - 8 мин. 28,04 сек.

По итогам трех дней соревнований были подведены итоги командного зачета. Первое место в нем заняла дружина Минска - 2917 очков. Вторая позиция у пловцов Гомельской области - 2396 очков. Замкнули тройку сильнейших спортсмены Брестской области - 2173 очка.

Чемпионат Беларуси по плаванию, завершившийся сегодня на базе Брестского областного ЦОР по водным видам спорта, являлся отборочным для участия в чемпионате Европы (17-23 мая в Будапеште, Венгрия), ХХХII летних Олимпийских играх в Токио, чемпионате мира-2022 в Фукуоке и Всемирной универсиаде в китайском Чэнду.

В споре за награды принимали участие 343 спортсмена из Беларуси, Казахстана, Латвии, России и Украины.-0-