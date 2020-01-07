Команда Заводского района Минска "Торнадо" победила в финале "Золотой шайбы"

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Заводского района Минска "Торнадо" обыграла "Беркут" из Фрунзенского района столицы со счетом 7:3 (0:3, 2:0, 5:0) и стала победителем республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков 2003-2005 годов рождения "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси в дивизионе А, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеисты "Беркут" стали вторыми. Команда "Металлург" из Жлобинского района Гомельской области заняла третье место, обыграв в матче за бронзовые награды сверстников из "Принеманских ястребов" (Октябрьский район Гродно).

По итогам турнира определена символическая пятерка, в которую вошли Александр Солошук ("Беркут"), Марк Рудаковский ("Торнадо"), Марат Сорока ("Торнадо"), Илья Филяев ("Металлург"), Дмитрий Маковский ("Принеманские ястребы").

По традиции решающие поединки финального этапа "Золотой шайбы" в старшей возрастной группе прошли параллельно с матчами Рождественского турнира по хоккею на малой площадке "Чижовка-Арены".

Финальные матчи соревнований транслировались на YouTube-канале и сайте Президентского спортивного клуба.

Турнир "Золотая шайба" в Беларуси возрожден по инициативе главы государства Александра Лукашенко в 1997 году. Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация хоккея Беларуси, Президентский спортивный клуб.-0-