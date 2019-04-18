Командный чемпионат Беларуси по настольному теннису открывается в Гомеле

18 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Командный чемпионат Беларуси по настольному теннису (1 лига) среди мужчин и женщин проходит в Гомеле с 18 по 21 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре олимпийского резерва по теннису.

В культурно-спортивном комплексе РУП "Гомельское отделение Белорусской железной дороги" за победу в течение четырех дней будут бороться 10 команд мужчин и 10 команд женщин. В составе каждой из них от трех до пяти человек. В поединках сразятся представители Минска, Могилева, Бреста, Гродно, Гомеля, Солигорска, Борисова, Воложинского района, Барановичей.

Команды победителей получат право выхода в высшую лигу. Также лидеров наградят медалями и дипломами.

Организаторами чемпионата выступают Республиканский центр олимпийской подготовки по настольному теннису, Министерство спорта и туризма.-0-