Командный ЧМ по спортивной ходьбе в Минске перенесен

Во время чемпионата Беларуси по спортивной ходьбе. Фото из архива

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная легкоатлетическая ассоциация совместно с Министерством спорта и туризма Беларуси и Белорусской федерацией легкой атлетики сегодня приняли решение перенести командный чемпионат мира по спортивной ходьбе, который должен был состояться в Минске 2-3 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе БФЛА.

По информации пресс-службы, это связано с неопределенностью ситуации, вызванной распространением коронавируса COVID-19. Нынешние обстоятельства поставили бы под угрозу проведение чемпионата в данный момент, поскольку многие страны сейчас ограничивают международные поездки, вводят карантин и советуют избегать массовых скоплений людей.

В ближайшее время Всемирная легкоатлетическая ассоциация вместе с оргкомитетом командного ЧМ с учетом мнения специалистов по спортивной ходьбе примут решение насчет новой даты соревнований.-0-