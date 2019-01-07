Команды Беларуси и России сыграют в финале Рождественского турнира любителей хоккея

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды главы белорусского государства и России сыграют сегодня в финале XV Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающий матч за почетный трофей начнется на большой площадке "Чижовка-Арены" в 18.00. Во время соревнований ледовая дружина главы государства в группе обыграла соперников из Международной федерации хоккея (IIHF) - 13:7, Балтии - 9:3. В полуфинале белорусы были сильнее команды ОАЭ - 10:5.

Российская команда также уверенно провела предварительный этап турнира, обыграв Швейцарию - 9:0, Словакию - 4:1. В 1/2 финала Россия обыграла Финляндию - 5:2.

В финале Рождественского турнира Беларусь и Россия встретятся в 13-й раз за 15 лет проведения соревнований.

Наибольшее количество титулов победителя у команды Президента Беларуси, которая 11 раз становилась триумфатором этих соревнований (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018), трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).

Организаторами соревнований являются Президентский спортивный клуб, ассоциация "Федерация хоккея Республики Беларусь", Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.-0-