Команды белорусских хоккеистов победили в первых матчах III зимней юношеской Олимпиады

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На III зимних юношеских Олимпийских играх завершился первый соревновательный день. Первыми из белорусских спортсменов свое мастерство в Лозанне продемонстрировали хоккеисты. В первом туре две из четырех команд с представителями отечественной школы ледовых баталий в составе одержали победы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Команда "Зеленых", цвета которой защищает Илья Корзун, была сильнее соперников в желтых джерси с Андреем Мурашко в составе – 10:5. Вратарь Ян Шостак из сборной в оранжевых свитерах был причастен к виктории своей команды над дружиной в красном – 8:6. Увы, команда в черной форме с Даниилом Карповичем в составе уступила соперникам в коричневом – 11:13.

Согласно правилам хоккейного турнира на III зимних юношеских Олимпийских играх матчи проходят в формате 3х3. Каждый матч длится на одной из сторон хоккейной площадки по 16 минут. В споре за медали участвуют 8 команд, в которых играют по 13 спортсменов из разных стран. В том числе и четыре белоруса попавшие в разные сборные названные по цвету хоккейных свитеров.

Четыре лучшие команды по итогам предварительного раунда соревнований продолжат борьбу в полуфиналах, которые состоятся 14 января. Решающая стадия ледовых баталий состоится 15-го января.

III зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 9 по 22 января 2020 года в Лозанне (Швейцария). В соревнованиях принимают участие 1880 юношей и девушек из более чем 70 стран. Они спорят за медали в биатлоне, бобслее, керлинге, хоккее с шайбой 3х3, санном спорте, фигурном катании, конькобежном спорте, шорт-треке, скелетоне, фристайле, горных лыжах, прыжках с трамплина, лыжных гонках, ски-альпинизме, лыжном двоеборье и сноубординге. Белорусские спортсмены представлены в пяти видах соревновательной программы форума.-0-