Команды Чехии и США одержали победы в своих заключительных матчах первого этапа ЧМ по хоккею

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды Чехии и США одержали победы в своих заключительных матчах первого этапа чемпионата мира - 2021 по хоккею в Латвии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соперничестве команд группы А чешская дружина сломила сопротивление соперников из команды Словакии - 7:3 (2:0, 2:1, 3:2). Матч проходил в упорной борьбе, с обилием опасных моментов то у одних, то у других ворот. Впрочем, реализация у чехов была гораздо лучше. На голы Филипа Задины, Михаэля Шпачека, Лукаша Радила, Либора Шулака, Матея Странски и Матея Блюмеля с Либором Гаеком словаки ответили шайбами Матуша Сукеля, Мартина Бучко и Кристиана Поспишила.

Ранее в этом октете хоккеисты Швейцарии, уже обеспечившие себе выход в плей-офф, обыграли команду Великобритании со счетом 6:3.

В вечерней части сегодняшнего игрового дня белорусская сборная завершит выступление на мировом первенстве встречей с россиянами.

В группе В хоккеисты США превзошли соперников из Италии - 4:2 (3:0, 1:1, 0:1). У победителей дублями отметились Кевин Лабанк и Конор Гарланд. За проигравшую дружину забросили Лука Фриго и Стефано Джильяти.

В матче утренней части соревновательного дня 1 июня финские хоккеисты одолели команду Канады в серии послематчевых буллитов - 3:2. Вечером в этой восьмерке состоится поединок коллективов Германии и Латвии.

Россияне, швейцарцы, чехи и словаки досрочно пробились в четвертьфинальную стадию.

Четвертьфинальные матчи состоятся 3 июня, полуфиналы - 5 июня, решающий поединок за чемпионский титул и встреча за бронзу пройдут в воскресенье, 6 июня. В этом году в связи с отменой мировых чемпионатов в низших группах никто не покинет элитный дивизион.-0-