Команды Гомельской области посоревнуются за выход на республиканский этап турнира "Золотая шайба"

12 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областные соревнования по хоккею турнира "Золотая шайба" среди детей и подростков 2003-2005 годов рождения пройдут сегодня в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома.

Состязания примет арена Ледового дворца спорта областного центра. На лед выйдут сильнейшие команды Гомеля и Жлобинского района. В дивизионе А соревнуются юные хоккеисты, которые имеют возможность заниматься в физкультурно-спортивных сооружениях с искусственным льдом.

Торжественное открытие состязаний намечено на 12.30.

Победитель областных соревнований получит право представить юго-восточный регион страны на республиканском этапе "Золотой шайбы", который пройдет с 2 по 8 января 2020 года в Минске.

"Золотая шайба" - дополнительный шанс для ребят заявить о себе, попасть в специализированные спортивные школы по хоккею. История соревнований насчитывает более полувека. С распадом СССР был некоторый период спада в развитии детского любительского хоккея. В Беларуси турнир был возрожден по инициативе главы государства. С 1997 года соревнования проводятся на призы Президента Беларуси.-0-