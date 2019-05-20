Команды ХК "Минск" и "Виктория" сыграют в финале чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женщин

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды ХК "Минск" и "Виктория" сыграют в финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женщин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.

Участники решающей стадии турнира были определены по итогам полуфиналов. Столичный клуб был сильнее барановичского "Текстильщика" - 10:0, 4:0. Смолевичская "Виктория" на своем поле обыграла "Ритм" - 6:4, а в Гродно команда из Минской области одержала победу с минимальным счетом 1:0.

Финальная серия до трех побед стартует 25-26 мая. В Минске столичная команда примет "Викторию", а в Гродно "Ритм" сыграет за бронзовые медали с "Текстильщиком". Ответные матчи состоятся 30 мая и, при необходимости, 31 мая в Смолевичах и в Барановичах. В случае ничьи по итогам четырех игр решающие пятые матчи будут сыграны 2 июня в Минске и Гродно.

В федерации хоккея на траве отметили, что благодаря успешным выступлениям белорусских команд на евроарене, в 2020 году чемпион страны среди женщин примет участие в дебютном розыгрыше Европейской хоккейной лиги. В турнире клубных команд Европы Трофи выступит обладатель Кубка Беларуси, который будет разыгран 5-7 июля в Смолевичах.-0-