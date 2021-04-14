Команды из Беларуси и России поборются за награды турнира по синхронному плаванию в Бресте

14 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 15-18 апреля пройдет V открытый международный турнир "Фламинго" по синхронному плаванию, сообщили корреспонденту БЕЛТА в городском спортивном общественном объединении "Федерация синхронного плавания".

Во Дворце водных видов спорта за награды поборются более 150 спортсменов из Беларуси и России. "На турнир было заявлено много команд, но из-за локдауна они не могут приехать. Благодаря открывшемуся транспортному сообщению к нам прибудут делегации из Адыгеи и Екатеринбурга. Беларусь представят команды из Бреста и Минска", - рассказали в городском объединении.

Соревнования пройдут среди девочек и смешанных дуэтов в четырех возрастных категориях: 13-15 лет, 12 лет и моложе, 10 лет и моложе, 8 лет и моложе. Свои программы судьям продемонстрируют соло, дуэты, микс-дуэты, группы, а также комбинированные и акробатические группы.

"Синхронное плавание - командный вид спорта, поэтому он очень зрелищный. В этом году мы начали осваивать дисциплину "хайлайт", где на воде должны быть выполнены минимум четыре акробатических номера. Попробовали силы на городских соревнованиях, на Кубке в Минске и первенстве Беларуси, теперь выступим на международных стартах", - отметили собеседники.

Организуют турнир Брестское городское спортивное общественное объединение "Федерация синхронного плавания" и областной центр олимпийского резерва по водным видам спорта.-0-