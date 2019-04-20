Команды из Минска и Молодечно победили в волейбольной лиге "Мяч над сеткой"

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды из Минска и Молодечно выиграли финальный этап детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации волейбола.

В решающем раунде юные волейболисты ВК "Минск" на своей площадке одержали победы над соперниками из брестского центра олимпийского резерва "Виктория" - 3:0, гродненской ОСДЮШОР им. А.Сапеги - 3:0 и гомельской СДЮШОР "Энергия" - 3:0.

Серебряные медали завоевали гродненцы, бронзу - гомельская команда.

Лучшими игроками турнира признаны: защитник - Евгений Лапко (ОСДЮШОР им. А.Сапеги), блокирующий - Артем Шарай (СДЮШОР "Энергия"), пасующий - Арсений Котов (СДЮШОР ВК "Минск"), нападающий - Виктор Пожидаев (СДЮШОР ВК "Минск").

Решающие матчи среди юных волейболисток состоялись в Молодечно. Команда хозяев площадки ДЮСШ "Олимпик" одержала три победы: над ЦОР "Виктория" - 3:0, ОСДЮШОР им. А.Сапеги - 3:1 и мозырской "Жемчужиной Полесья" - 3:0.

Второе место у команды из Гродно, а третье заняли юные волейболистки брестского ЦОР "Виктория".

Лучшими игроками признаны: защитник - Екатерина Христенко (СДЮШОР "Жемчужина Полесья"), нападающая - Виктория Шилюк (ДЮСШ "Олимпик-2011"), пасующая - Мария Лучкова (ОСДЮШОР им. А.Сапеги), блокирующая - Анастасия Шумская (ЦОР "Виктория").

Волейбольная лига "Мяч над сеткой" проводится ежегодно среди мальчиков и девочек младших возрастов. За время турнира открыто немало новых имен, которые впоследствии составили основу сборных команд Беларуси по волейболу. "Мяч над сеткой" предоставляет отличную игровую практику детям, учит их справляться с волнением и прививает соревновательный дух.

Организаторами ДЮВЛ "Мяч над сеткой" являются Белорусская федерация волейбола, Президентский спортивный клуб и Министерство спорта и туризма.-0-

Фото Белорусской федерации волейбола