Команды из трех стран поспорят за победу в турнире по мини-футболу памяти Владимира Рыженкова

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. XXIV международный турнир по мини-футболу, посвященный памяти первого министра спорта и туризма Владимира Рыженкова, пройдет в с 17 по 19 декабря в Добруше, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Ожидается, что в турнире за победу поспорят команды Беларуси, Украины, России. "Планируется участие одной команды из Украины, одной из РФ и 8 из Беларуси", - уточнили организаторы.

Игры пройдут в спорткомплексе районной детско-юношеской спортивной школы.

Организуют спортивное событие управление спорта и туризма Гомельского облисполкома, Добрушский райисполком.

Турнир нацелен на дальнейшее развитие и популяризацию мини-футбола, укрепление спортивных и дружественных связей между спортсменами разных городов и стран, на популяризацию физической культуры и спорта как важного направления укрепления здоровья и приобщение к ЗОЖ.

Турнир был учрежден в 1996 году, чтобы увековечить память об уроженце Добруша - Владимире Рыженкове, который приложил много усилий для развития физической культуры, спорта и олимпийского движения в Беларуси.-0-