Команды из трех стран выступят в турнире по хоккею на траве в Барановичах

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Барановичи 2-6 апреля примут традиционный международный турнир по хоккею на траве среди женских команд "Кубок "Содружество" на призы Барановичского горисполкома, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.

В соревнованиях примут участие восемь команд из Беларуси, России и Украины. Они будут разделены на две группы. В группе А сыграют: "Динамо-Ак Барс" (Казань), сборная Беларуси (U-18), ХК "Минск", ГХК "Ритм" (Гродно).

В группе В за выход в следующий раунд состязаний поспорят сборная Свердловской области (Россия), МСК "Сумчанка" (Сумы, Украина), ХК "Текстильщик-БарГУ" (Барановичи), ХК "Виктория" (Смолевичи).

2-4 апреля запланированы матчи групповой стадии состязаний, 5 апреля пройдут полуфиналы между дружинами, занявшими в группах первые и вторые места, а также квалификационные поединки между командами, ставшими в своих квартетах третьими и

четвертыми.

На следующий день, 6 апреля, победители полуфиналов разыграют почетный трофей (начало матча в 16.00). Команды, уступившие на данной стадии турнира, оспорят третье место (14.00). Победители квалификационных матчей оспорят пятую-шестую позиции в итоговом протоколе (12.00). Их менее удачливые соперники разыграют 7-8-е места (10.00).-0-