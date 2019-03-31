Команды Президента Беларуси и Минской области сыграют в финале любительских соревнований по хоккею

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси и ледовая дружина Минской области встретятся в финале XII республиканских соревнований по хоккею с шайбой на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Финалисты определены по итогам полуфинальных игр. Как сообщалось, команда главы государства была сильнее соперников из Брестской области - 8:1.

Хоккейная команда Президента Беларуси победила брестчан в полуфинале любительского турнира На ледовой площадке Olympic Park в Минске команда главы государства в первом периоде использовала свои возможности для взятия ворот гостей.

В другом противостоянии Минская область обыграла Гомельскую со счетом - 11:4.

Как пояснили в Президентском спортивном клубе, финальная серия турнира будет длиться до двух побед. Первый матч между хоккейной командой Президента и Минской области планируется провести 6 апреля на площадке региональной команды, затем 13 апреля в Минске и, если понадобится, 14 апреля. За бронзовые награды соревнований в Жлобине сыграют соперники из Брестской и Гомельской областей.

Хоккейная команда Президента Беларуси ранее девять раз побеждала в соревнованиях среди любительских команд (в 2008, 2010-2012, 2014-2018 годах). По одной победе в турнире у хоккеистов Гомельской (2009) и Минской областей (2013).

Организаторами XII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Минский городской исполнительный комитет.-0-