Команды Швеции и Финляндии праздновали победы в матчах ЧМ по хоккею в Риге

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Швеции и Финляндии праздновали виктории в матчах чемпионата мира по хоккею в Риге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На чемпионате мира по хоккею в Риге сегодня в вечерней части игрового дня прошли два матча предварительного этапа.

В группе А шведы выиграли у словаков – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) и продолжают борьбу за выход в плей-офф чемпионата. На гол Петера Цегларика, который отличился на последней минуте первого периода, скандинавы ответили шайбами Маркуса Серенсена, Виктора Олоффсона и Исака Лундестрема.

После этой победы команда Швеции занимает в группе А четвертое место, с девятью очками после шести матчей. Лидируют швейцарцы, выигравшие у сборной Беларуси – 6:0 (2:0, 2:0, 2:0). У них 12 очков после шести встреч. Также в тройке сильнейших дружины России – 5 матчей/12 очков и Словакии – 6/12. Белорусы замыкают турнирную таблицу с четырьмя пунктами в активе после шести сыгранных поединков.

В группе В финны лишь за четыре секунды до конца овертайма смогли сломить сопротивление латвийской дружины – 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). У победителей отличились Саку Мяэналанен, Ииро Пакаринен и Антон Лунделль. У представителей хозяев планетарного форума дублем отметился Мартиньш Дзиеркалс.

В турнирной таблице группы В главенствуют финны – 6 матчей /15 очков. Далее идут сборные США – 5/12, Казахстана – 6/10, Германии – 5/9, Латвии – 6/9, Канады – 6/9, Норвегии – 6/5 и Италии – 6/0.

Завтра, 31 июня на чемпионате мира по хоккею будут сыграны поединки Чехия – Дания (группа А; начало матча 16.15), США-Германия (Группа В; 16.15), Россия – Швеция (Группа А; 20.15) и Норвегия – Казахстан (Группа В; 20.15).-0-