Команды Украины и Бельгии откроют чемпионат Европы по индор-хоккею среди женщин в Минске

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по индор-хоккею среди женских команд в элитном дивизионе стартует сегодня в Минске. В первом поединке на площадку минского Дворца спорта в 10.00 выйдут команды Украины и Бельгии, выступающие в группе А, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вторая встреча сегодняшнего игрового дня состоится также между командами из группы А - сборными Германии и Чехии в 11.15.

Хоккеистки белорусской сборной, выступающие в группе В, начнут свой матч против соперниц из команды Австрии в 12.30.

В 13.45 на площадку выйдут соперницы белорусок по группе В команды Нидерландов и Швейцарии.

Также в стартовый день состязаний зрители увидят матчи: Чехия - Бельгия (16.00), Украина - Германия (17.15), Швейцария - Австрия (18.30) и Беларусь - Нидерланды (19.45).

Во второй день соревнований, 25 января, белоруски сыграют против швейцарской сборной (12.45). Кроме того, в субботу пройдут стыковые матчи и полуфиналы. На 26 января намечены утешительные финалы, матч за бронзу (13.00) и решающий поединок за золото (14.30).

Турнир является вторым по значимости после Кубка мира и проводится раз в два года. В соревнованиях примут участие восемь сильнейших команд Европы: сборные Беларуси, Германии, Нидерландов, Украины, Чехии, Швейцарии, Австрии, Бельгии.

Женская национальная команда Беларуси по индор-хоккею является многократным призером чемпионатов Европы. В 2016 и 2018 годах белоруски занимали 3-е место. В 2018 году команда стала бронзовым призером Кубка мира по индор-хоккею. Чемпионат Европы станет отборочным к мировому первенству 2021 года. Право выступить на этих соревнованиях получат шесть лучших дружин.-0-