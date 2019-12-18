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18 декабря 2019, 07:45

Команды волейбольного клуба "Минск" проведут ответные матчи в еврокубках

Фото из архива
Фото из архива

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды, входящие в структуру волейбольного клуба "Минск", проведут ответные матчи в еврокубковых турнирах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Волейболистки "Минчанки" отправились в Швейцарию на поединок 1/16 финала Кубка ЕКВ среди женских команд против "Витеоса" из Невшателя. Подопечные Виктора Гончарова уже прибыли и опробовали зал. После домашней победы со счетом 3:0 по сетам волейболистам "Минчанки" для прохода в следующий раунд достаточно выигрывать две партии предстоящего противоборства. Поединок в Невшателе стартует сегодня в 22.00.

Тем временем "Строитель", выступающий в Кубке Вызова ЕКВ среди мужских команд, собирается взять реванш за обидное поражение в гостях у чешской команды "Карловарско". Напомним, первая встреча между дружинами в Карловых Варах завершилась со счетом 3:1 в пользу представителей чешской экстралиги. Для продолжения турнирной борьбы многократным чемпионам Беларуси необходим выигрыш в трех либо четырех сетах и удача в "золотом сете" до 15 очков.

Матч состоится сегодня в 18.30 в "Чижовка-Арене".-0-

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