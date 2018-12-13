Команды Жлобинского района и Гомеля посоревнуются на областном этапе соревнований "Золотая шайба"

13 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" (дивизион А) пройдет в Гомеле 14 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома.

На арену Ледового дворца спорта выйдут представители возрастной группы 2002-2004 годов рождения. "В дивизионе А участвуют команды районов и городов, где есть физкультурно-спортивные сооружения с искусственным льдом", - пояснили в управлении спорта и туризма. За награды соревнований будут сражаться команды из Жлобинского района и Гомеля.

Победитель областных соревнований получит право представить Гомельскую область на республиканском этапе "Золотой шайбы".

Игры областного этапа в младшей возрастной группе дивизиона А и двух группах дивизиона Б состоятся в феврале следующего года.

"Золотая шайба" - не только увлекательные соревнования для ребят, интересный опыт, яркие моменты, но и реальный шанс заявить о себе", - отметили в управлении.

Организатором регионального этапа является Гомельский облисполком. Среди основных целей и задач соревнований - совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение подрастающего поколения в занятия физкультурой и спортом, развитие и популяризация хоккея.-0-