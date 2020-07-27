Комиссия КХЛ начала инспекцию арен, на которых пройдут матчи чемпионата

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Континентальная хоккейная лига за несколько недель до старта регулярного чемпионата возобновила программу инспекции арен. Специальная комиссия под руководством вице-президента организации Алексея Анисимова проверит спортсооружения, где будут проводиться матчи турнира, на соответствие регламенту. Важным пунктом станет наличие "чистых зон" для обеспечения безопасности в условиях пандемии, сообщает официальный сайт КХЛ.

"Первую инспекцию мы провели в Москве и Подмосковье. Это арены в Красногорске, Сетуни, а также в Мытищах, где начнет новый сезон команда "Куньлунь", - рассказал Алексей Анисимов. - На этой неделе отправляемся по маршруту Череповец - Ярославль - Нижний Новгород, затем проинспектируем арены Урала и Дальнего Востока. Обращаем внимание на каждый штрих, каждую деталь. Очень важно, чтобы клубы поняли - наша цель не обложить штрафами, а помочь до старта регулярного чемпионата устранить все недочеты. Чтобы уже во время сезона клубам не пришлось платить те самые штрафы за нарушения регламента".

Планируется, что регулярный чемпионат КХЛ начнется 2 сентября этого года и продлится до конца февраля 2021-го. Серии матчей плей-офф пройдут с марта по апрель. Матч Звезд КХЛ-2021 должен состояться зимой в Риге. До этого он проходил в столице Латвии в 2012 году.

Минское "Динамо" завершило прошлый сезон в КХЛ на последнем месте турнирной таблицы. "Зубры" установили ряд антирекордов, выиграв 14 и уступив в 48 матчах, а также пропустив во встречах со своим участием 232 шайбы.-0-