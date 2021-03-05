Комиссия спортсменов НОК провела образовательный семинар в "Стайках"

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия спортсменов НОК Беларуси во главе с ее председателем Дмитрием Довгаленком совместно с Национальным антидопинговым агентством (НАДА) провела на базе РЦОП "Стайки" образовательный семинар на тему "Нарушения антидопинговых правил. Последствия применения допинга (запрещенных препаратов)" для участниц республиканского турнира по женской борьбе "Кубок областей" среди девушек 2004-2006 г.р. на призы "Белорусской федерации борьбы", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Содокладчиком семинара выступила член комиссии спортсменов НОК, заслуженный мастер спорта, двукратный победитель Европейских игр по борьбе женской Василиса Марзалюк. Именитая спортсменка активно участвовала в работе и обращалась к молодым спортсменкам с просьбой задавать любые вопросы на эту тему.

"Уверена, информация о правилах соблюдения антидопинговых правил и поведения молодых атлетов будет полезна участникам турнира. У меня есть печальный опыт нарушения антидопинговых правил, и считаю своим долгом помогать молодым спортсменам избегать совершения ошибок в этой важной сфере профессионального спорта. На семинаре предоставили подробную информацию, рассказали как себя вести в определенных ситуациях, как проводится процедура допинг-контроля", – отметила Василиса Марзалюк.

По итогам занятий, их участницам были вручены издание об истории олимпийского движения "Хутчэй. Вышэй. Мацней" и памятные сувениры.-0-