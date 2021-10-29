КОММЕНТАРИЙ: Каково быть детским тренером по хоккею, или Тонкости спортивного воспитания

Первый тренер - это человек, который знакомит ребенка с миром спорта. Он не просто развивает в детях определенные спортивные качества, а учит некоторым умениям с нуля. Именно работа первого тренера во многом определяет способности и профессиональный путь ребенка. Обучить маленького человека чему-то абсолютно новому, привить ему интерес к этому делу, не погасив при этом огонь в детских глазах, - все это задача первого наставника. Кроме того, это тот человек, который становится для ребенка еще одним "важным взрослым". Наверное, именно о таких тренерах и говорят многие спортсмены: "Он мне как отец родной!". Действительно, хороший наставник запоминается на всю жизнь, ведь он учит ребенка не только спорту, а помогает научиться не отчаиваться, делать правильные выводы, анализировать и думать, не сдаваться, всегда двигаться вперед, к новым достижениям и победам. Для ребенка тренер - это тот человек, который всегда искренне заинтересован в его жизни, так что хвала тому тренеру, которого действительно можно назвать отцом родным! Но что стоит за этой кажущейся со стороны простой и незатейливой работой, какие усилия приходится прилагать, чтоб не просто достичь нужных спортивных результатов, а наладить с детьми эффективный диалог, добиться их расположения и научить доверять, как вообще проходит день у тренера по хоккею узнала корреспондент БЕЛТА у наставника детского хоккейного клуба "Сириус" Игоря Барталевича.

Будучи игроком, Игорь Барталевич становился 4-кратным чемпионом СССР, чемпионом спартакиады народов Советского Союза в составе сборной БССР, в которой на протяжении многих лет был капитаном. Также на спартакиаде народов СССР был включен в символическую сборную, неоднократно признавался лучшим игроком на различных турнирах, приглашался в юношескую и юниорскую сборные СССР. Выступал за минские команды "Динамо" и "Юность", бобруйский "Шинник", ХК "Гомель" и другие. После завершения профессиональной карьеры начал тренировать детей, а в сентябре прошлого года вместе с коллегами по хоккейному цеху открыл свою школу, где тренирует детей различных возрастов, даже самых маленьких.

"Какой распорядок дня у хоккейного тренера? За мою тренерскую бытность (а тренерский стаж у меня более 15 лет) дни в плане загруженности бывали самые разные. Если говорить о днях с максимальной загрузкой, то такие обычно случаются во время детских хоккейных кэмпов, на которые съезжаются детки разных возрастов со всех уголков Беларуси. В таких лагерях тренировки начинаются уже с 7 утра, обычно это две группы, занятие у каждой из них длится на льду около часа. Так что до часов 9 мы работаем с ними, например, над техникой рук, отрабатываем передачи и так далее. Потом небольшой перерыв, а в 11.00 снова начинаются тренировки на льду на часа два. После обеда у нас обычно проходят тактические занятия, и это тоже важно, ведь не зря говорят, что хоккей и шахматы похожи, только хоккей более динамичный, - с улыбкой рассказывает тренер. - Так вот и в хоккее нужно уметь быстро соображать, заранее просчитывать игру, причем не только своих напарников, но и противников. После тактических занятий у детей обычно бывает свободное время для отдыха, а вечером снова сбор на тренировки, которые проходят либо на льду, либо в зале. Если бы каждый мой рабочий день проходил в таком темпе, то долго я однозначно так не смог, это тяжело не только физически, но и в психологическом плане". Игорь Барталевич вспоминает, что был как-то у него еще один не менее "горячий" рабочий день, но уже на сухом льду. Обычно занятия в бросковом зале проходят максимум для 2-3 спортсменов и длятся не менее часа, в тот день тренироваться пришли 24 человека, а из тренеров он был один. Это, по его словам, был настоящий 12-часовой "марафон".

Сейчас обычный рабочий день у этого тренера проходит в более спокойном режиме. Единственная сложность только в том, что тренерскую работу приходится совмещать с другой занятостью, - Игорь Владимирович работает еще и дизайнером интерьеров. "В прошлом году мы вместе с напарниками открыли детскую хоккейную школу, но поскольку спонсора у нас нет, а перекладывать все расходы на плечи родителей неправильно, ведь тогда ежемесячные взносы станут для них реально неподъемными, нам приходится "выживать" таким образом, работая сразу в нескольких местах. Кстати, однажды на одном из тренерских семинаров, на котором собрались специалисты из Беларуси, России, Словакии и Канады, я задал вопрос известному в спорте психологу о том, как, по его мнению, совмещение двух работ может отразиться на динамике моего развития как тренера. Так вот психолог сказал, что главное, чтобы обе работы нравились и приносили удовольствие, тогда и польза от них будет, так как это дополнительный опыт общения, возможность не зацикливаться на какой-то одной сфере деятельности", - пояснил он.

Вместе с тем, по словам наставника, своей тренерской работе он отдается полностью, а иначе никак, ведь он, наряду с родителями, авторитетный для ребенка человек, в чем-то даже пример для подражания. "У детей до лет 5 самый большой авторитет - это, конечно же, родители. И если мама и папа закладывают своим чадам правильные ценности, учат добру и справедливости, то меньше соблазнов и вероятности того, что ребенок попадет в неблагополучную среду. У ребенка постарше, если он занимается спортом, на первое место в этом плане может выйти тренер, и это вполне нормально, ведь мы проводим вместе много времени, стараемся доверительно общаться, учить чему-то новому не только в спортивном плане, внимательно следим за настроением детей, и если что-то произошло, всегда стремимся помочь. Дети всегда чувствуют искренность, поэтому и доверяют", - считает Игорь Барталевич. Однако, по его мнению, не может все происходить исключительно на позитивной ноте. Ведь любовь к ребенку не заключается только в том, чтобы хвалить и гладить по голове, иногда приходится и наказывать. "Но я в слово "наказать" вкладываю немного другой смысл. Для меня это не значит применить физическую силу для наказания или запретить что-либо ребенку, а сделать какой-то наказ, строгое наставление, то есть научить. Но обязательно это нужно делать в форме нормального диалога, чтобы ребенок понимал, что к чему, а главное - за что! Вот, например, не слушается мальчишка, отвлекает других детей, его за это посадили на скамейку или выгнали с тренировки, на негодника это может совсем не повлиять. А если с нарушителем дисциплины серьезно поговорить, объяснить, что он кроме того, что сам ничего не делает, так и еще остальным детям мешает заниматься, попытаться выяснить, почему он ведет себя именно так, а уж потом применить какое-нибудь наказание, возможно, это повлияет в дальнейшем на поведение непослушного ученика. Кстати, наказания можно делать коллективными, то есть провинился один, а "отдуваются" все, например, дополнительно отжимаются или выполняют какой-нибудь другое упражнение. Это не только положительно сказывается на дисциплине, но и вырабатывает у ребят командный дух", - поделился тонкостями воспитания детский тренер.

Понятно, что в основном все детишки непоседы и крайне сложно на протяжении всего занятия удерживать их внимание, так что детские шалости и непослушание неизбежны, поэтому даже самому доброму наставнику приходится вспоминать, что такое строгость, и прибегать к наказаниям. "Это действительно неизбежно, хоть я и не сторонник наказывать. Бывают и такие моменты, когда я в наказание выгоняю ребят с тренировки, а потом уснуть не могу, мысль о том, поступил я правильно или же нет, не дает мне расслабиться, я снова и снова прокручиваю ситуацию в голове, обдумываю, как можно было поступить иначе. А вдруг у этого мальчишки что-то случилось, поэтому он так себя вел, а я только усугубил положение, наказав его?! Именно поэтому для меня так важен диалог с ребенком, я стараюсь быть им не только наставником, но и другом, к которому они могут прийти и поделиться радостью или тем, что их беспокоит. Я всегда перед тренировкой спрашиваю, как прошел их день, интересуюсь настроением, тогда, если на тренировке что-то идет не так, я понимаю, почему это происходит. Таков мой тренерский подход, и я его считаю правильным", - отметил хоккейный наставник.

Несмотря на приличный стаж тренерской работы, Игорь Владимирович до сих пор каждый день задается вопросом, как строить хорошие взаимоотношения с ребенком. И он пришел к одному выводу, в котором точно убежден, строить их надо обязательно на доверии. "Ну и, конечно же, для меня очень важно сохранить здоровье ребенка, ведь ни для кого не секрет, что большой спорт может и покалечить, что у профессиональных спортсменов после завершения карьеры частенько начинаются серьезные проблемы со здоровьем, к тому же тенденции сейчас таковы, что из-за больших нагрузок многие детки до большого спорта так и не доходят, потому что эти проблемы у них начинаются уже в раннем возрасте. Я не готов своими требованиями и нагрузками испортить ребенку жизнь, в этом плане со мной солидарны и мои напарники по хоккейной школе "Сириус", поэтому на первом месте у нас не воспитать чемпиона мира по хоккею и олимпийского чемпиона, а физически крепкого, всесторонне развитого и здорового ребенка, который горит желанием заниматься спортом. Поэтому тренировки в нашей школе проходят 4 раза в неделю - два занятия на льду, тренировка в бросковом зале и общая физическая подготовка, а среди недели у нас выходной для восстановления сил. Кому-то это может показаться мало, мы же решили для себя, что это оптимальный в плане нагрузки график тренировок", - рассказал тренер.

А ведь так оно и есть, для получения нужных результатов у своих воспитанников тренер обязательно должен знать не только теоретическую и психологическую сторону процесса, но и понимать, где можно больше дать нагрузку, а где нужно сделать паузу. Важно грамотно регулировать объем нагрузки, тем более по детям, которые всегда полны энергии, сложно оценить в полной мере, насколько они устали, а ведь усталость накапливается, и в результате может получиться такой негативный эффект, как перетренированность. "Конечно же, есть и эффект недотренированности, когда ребенок способен на многое, готов впитывать как губка, а тренер в каком-то смысле не додает ему, но, хочу особо подчеркнуть, что перетренированность гораздо хуже недотренированности, потому что ее можно восполнить, а вот если ребенка постоянно "пичкать" большими каждодневными нагрузками, он может раз и навсегда просто перегореть спортом. Поэтому я всегда стараюсь работать наравне с ребенком, делать все упражнения вместе с ним, это помогает мне понять, какую нагрузку я даю, да и в целом, в каком темпе проходит тренировка, чтобы при необходимости что-то подкорректировать. Моя задача - чтобы ребенок не уползал без сил после наших тренировок, а чтобы у него было желание еще подурачиться со мной на льду. Это такое счастье, когда мальчишки спрашивают, когда будет следующая тренировка, потому что у них горят глаза, они мечтают вернуться на лед, а не ждут очередных выходных, чтобы передохнуть от этого спорта", - поделился собеседник.

К тому же и учебу в школе никто не отменял. "Помню, когда я был еще юным спортсменом и играл в команде, тренер всегда нам говорил: "Хоккей - это здорово, но, ребята, если вы вдруг получите травму, что тогда? Чем будете заниматься? Вот поэтому помимо спорта надо большое внимание уделять образованию, нужно обязательно стараться учиться хорошо". Вот и я считаю, что спорт ни в коем случае не должен вытеснять учебу из жизни ребенка, по моему мнению, это абсолютно неправильно, когда родители делают акцент и ставку именно на спорт. А спорт учебе не помеха, он в чем-то даже помогает, хоккей, например, развивает мышление, ведь во время игры надо очень быстро думать, за доли секунды нужно уметь считывать ход игры и определять, кому передавать шайбу", - поделился своими наблюдениями Игорь Барталевич.

Что касается самого тренера, то тут тоже актуальна фраза "век живи - век учись", ведь, чтоб чему-то научить ребенка, чтобы подавать ему пример, нужно постоянно развиваться, совершенствоваться и идти в ногу со временем. "Например, я понимаю, что ребенок растет и что то, что я ему сегодня показываю, завтра ему будет мало. К тому же не все, что работало раньше, работает сейчас. Нынче дети другие, жизнь другая, даже отношения другие, так что нужно все время учиться и узнавать что-то новое, поэтому если у нас проходят тренерские семинары, мы обязательно всем нашим тренерским составом участвуем в них. А еще знаете, у кого можно поучиться? У самих детей! На наших тренировках в зале ребята любят сами придумывать упражнения. Они такие фантазеры, так здорово импровизируют и придумывают такие связки упражнений, до которых я сам никогда не додумаюсь. А ведь это замечательно, когда ребенок сам что-то придумывает и вовлечен в тренировочный процесс, тогда между тренером и воспитанниками получается настоящая синергия. Кроме того, такая импровизация помогает мне лучше понимать и чувствовать детей, ведь по их фантазиям можно определить тип характера, темперамент и настроение", - рассказал хоккейный наставник.

На ледовых площадках частенько можно встретить родителей, которые с большим рвением, чем у самого ребенка, отправляют юного хоккеиста на лед. Они водят сына на тренировки в хоккейную секцию каждый день, кроме того еще и на дополнительные индивидуальные занятия, стоят у бортика и грозно комментируют каждое неправильное, по их мнению, движение ребенка, а если что-то идет не по их плану, могут здорово отругать. Возможно, так и нужно растить чемпионов, но такой подход импонирует далеко не каждому. Игорь Владимирович тоже считает, что зацикливаться на одном хоккее не стоит, ребенку в первую очередь нужно позволять побыть ребенком, поэтому искренне радуется, если его воспитанники помимо хоккея увлекаются чем-то еще. "Например, у нас есть мальчишка, который занимается народными танцами (я, кстати, тоже в детстве занимался танцами), и это классно. Ведь одно другому не мешает, скорее даже помогает - улучшается координация движений, плюс у танцоров хорошая растяжка. Так что танцы, футбол, велосипедный спорт, теннис, плавание и многое другое будет только в плюс будущему хоккеисту. Кстати, в таких странах, как Швеция, Норвегия, в детском спорте придерживаются подобного подхода - там стараются всесторонне развивать маленького спортсмена, не делая в самом начале акцент на какой-то один вид спорта. В этих странах любой спортсмен, тот же хоккеист, умеет, например, хорошо плавать, катается на лыжах, играет в футбол и большой теннис. Это хорошо не только для более полноценного физического развития ребенка, но и помогает будущему спортсмену лучше раскрыться и узнать себя и свои возможности, ведь бывает, что родители мечтают вырастить хоккеиста, а ребенок у них на самом деле талантливый пловец или гениальный шахматист. Мне кажется, это очень грамотный подход. Так что если кто-то из воспитанников говорит мне, что пропустит тренировку из-за других своих занятий, я его не ругаю, пусть мальчишки развиваются, хотя признаюсь, иногда мне эгоистично хочется, чтоб они были увлечены только тем, чему учу их я", - с улыбкой делится тренер.

А насчет родительского рвения, хоккейный наставник считает, что в этом вопросе ценно найти золотую середину, нужно слышать своего ребенка и понимать, о чем мечтает он, а не сам родитель: "У меня тоже есть дети. И как отец дам совет: неважно, насколько ты устал, ребенку обязательно нужно уделять внимание. Ведь сегодня ребенок просит, например, покататься с ним на лыжах, а родитель устал и не хочет этого, он завтра об этом еще раз попросит, а ему снова откажут, и он просить перестанет. Потом может родителю и самому этого захочется, а сын уже подрос, у него друзья, другие планы, да и неинтересно ему уже это. Момент упущен, понимаете? Я вижу, сколько времени родители тратят на детские тренировки, поэтому люблю "дарить" им такие моменты, для этого иногда провожу совместные тренировки. И неважно, кем эти ребята в будущем станут - профессиональными хоккеистами или нет, важно то, что все они запомнят, как проводили это время вместе с родителями, как катались с ними на коньках, как забивали папе гол и победно подмигивали маме. Я не знаю, воспитаю ли я обладателя Кубка Стенли или олимпийского чемпиона, это неглавная цель, лишь бы то, чему я их учу и что я в них вкладываю, помогало им в трудную минуту. Надеюсь, я подаю им хороший пример".

Екатерина МАРКОВИЧ,

БЕЛТА.-0-