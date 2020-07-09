Компания Parimatch стала официальным партнером ФК “Витебск”

Футбольный клуб “Витебск” и компания Parimatch подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого лидер индустрии беттинга Беларуси стал титульным партнером клуба.

Сотрудничество направлено на развитие и популяризацию белорусского футбола, а также предоставит обеим сторонам больше возможностей для укрепления позиций в маркетинговом плане.

- Партнерство с компанией Parimatch, имеющей опыт взаимодействия с национальными и международными спортивными мероприятиями – важный и ответственный шаг для нас, - отметил директор ФК "Витебск" Николай Вайтюховский. – Уверен, что вместе мы сможем сделать немало качественных проектов, которые порадуют наших болельщиков.

- Становясь партнером ФК “Витебск”, мы не просто поддерживаем команду, но и болельщиков, а также спортивную систему Беларуси в целом. ФК “Витебск” заряжен на успешный результат, команда заслуженно носит статус “грозы авторитетов”, играет дерзко с лидерами, и мы рады поддержать клуб со славной историей и перспективным будущим. Мы поделимся международным опытом и надеемся сделать что-то новое и важное для отечественного футбола, - прокомментировал руководитель направления спонсорских и партнерских проектов Евгений Селеменев.

Parimatch является официальным партнером АБФФ (Ассоциация “Белорусская федерация футбола”), самого титулованного белорусского футбольного клуба БАТЭ, титульным партнером Кубка Беларуси по футболу, а также мужского и женского Суперкубков Беларуси по футболу и продолжает увеличивать свое присутствие и поддержку белорусского футбола.

Размещение рекламы на БЕЛТА