Комплекс по техническим видам спорта построят в "Стайках" к концу 2019 года

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс по техническим видам спорта будет построен в олимпийском спорткомплексе "Стайки" к концу 2019 года. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Центрального совета ДОСААФ Иван Дырман, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы приглашали к проектированию комплекса международных специалистов. Рассчитываем, что к концу 2019 года он будет построен и сможет принимать соревнования самого высокого уровня", - сказал Иван Дырман.

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