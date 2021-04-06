Кондратьев назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Беларуси по футболу

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Георгий Кондратьев назначен исполняющим обязанности главного тренера футбольной сборной Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ассоциации "Белорусскся федерация футбола".

Георгий Кондратьев входил в тренерский штаб Михаила Мархеля, который вчера покинул пост главного тренера. Георгий Кондратьев будет руководить белорусской сборной в двух ближайших товарищеских матчах: 2 июня с командой Азербайджана, 7 июня с футболистами Сьерра-Леоне.

В 2011-2014 годах Георгий Кондратьев, которому сейчас 61 год, уже возглавлял национальную сборную Беларуси. Кроме того, он был главным тренером молодежной сборной, а также минского "Динамо", витебского "Локомотива", "Сморгони", "Минска" и бобруйской "Белшины".-0-