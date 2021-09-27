Кондратьев назвал состав футбольной сборной Беларуси на матчи

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Георгий Кондратьев назвал состав на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В тренировочный лагерь приглашены 26 игроков:

вратари - Егор Хаткевич ("Динамо", Минск), Павел Павлюченко ("Рух", Брест), Владислав Василючек ("Ислочь", Минский район), Роман Степанов ("Динамо", Брест);

защитники - Сергей Политевич, Александр Сачивко, Роман Бегунов, Глеб Шевченко (все - "Шахтер", Солигорск), Роман Юзепчук, Кирилл Печенин, Артем Рахманов (все - "Рух", Брест), Николай Золотов ("Колос", Ковалевка, Украина), Максим Швецов ("Динамо", Минск);

полузащитники - Никита Корзун, Дмитрий Подстрелов (оба - "Шахтер", Солигорск), Евгений Яблонский (БАТЭ, Борисов), Макс Эбонг ("Астана", Нур-Султан, Казахстан), Владислав Климович, Артем Быков (оба - "Динамо", Минск), Павел Седько ("Торпедо", Москва, Россия), Руслан Лисакович ("Ислочь", Минский район), Денис Гречихо, Артем Концевой (оба - "Рух", Брест), Вадим Побудей ("Гомель");

нападающие - Виталий Лисакович ("Локомотив", Москва, Россия), Андрей Соловей ("Гомель").

Команда соберется 3 октября в Минске и будет тренироваться на базе ассоциации "Белорусская федерация футбола". Затем белорусские футболисты отправятся в Таллинн, где 8 октября встретятся со сборной Эстонии. После матча в эстонской столице белорусы возьмут курс на Казань, в которой 11 октября сыграют с командой Чехии. Перед этими матчами положение в квалификационной группе Е мирового первенства таково: Бельгия - 16 очков (6 матчей), Чехия - 7 (5), Уэльс - 7 (4), Беларусь - 3 (5), Эстония - 1 (4).-0-