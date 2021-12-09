Кондратьев продолжит возглавлять футбольную сборную Беларуси

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Георгий Кондратьев сохранил свой пост. Такое решение приняли сегодня участники заседания исполкома ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В отборочном цикле чемпионата мира 2022 года футболисты сборной Беларуси выступили неудачно, заняв пятое, последнее место в квалификационной группе Е. Белорусы набрали всего 3 очка в восьми проведенных встречах. Георгий Кондратьев возглавил национальную команду по ходу отборочного турнира, сменив на посту главного тренера Михаила Мархеля после гостевого разгрома от сборной Бельгии (0:8) в марте 2020 года. Это самое крупное поражение сборной Беларуси за всю историю.

Контракт с Георгием Кондратьевым рассчитан до конца 2022 года. Ранее он уже возглавлял главную команду страны с 2011 по 2014 годы.-0-