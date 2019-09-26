Конгресс IAAF одобрил смену названия и логотипа организации

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) утвердил решение изменить название и логотип организации, сообщает ТАСС.

Ребрендинг начался в январе 2018 года, для этого IAAF пригласила пять глобальных брендовых и маркетинговых агентств. Состоялись консультации, во время которых федерации, партнеры, спортсмены и вещатели предоставили отзывы об изменениях до того, как окончательный вариант был представлен Совету IAAF. Совет одобрил изменения 9 июня. Теперь Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций утвердил новое название организации - World Athletics.

Вместе с названием изменился и логотип, который существовал более 100 лет.

Новый фирменный стиль начнет использоваться после чемпионата мира в Дохе, который завершится 6 октября.-0-