Конгресс Международной федерации лыжного спорта перенесен на осень

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конгресс Международной федерации лыжного спорта (FIS), который должен был пройти 17-23 мая в Таиланде, перенесен на неопределенный срок из-за пандемии. Скорее всего, мероприятие состоится осенью 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт FIS.

Таким образом, президент FIS Джанфранко Каспер, которому исполнилось 75 лет, сохранит свой пост до нового конгресса. Срок подачи заявок на пост президента и в Совет FIS будет установлен за 30 дней до проведения выборов, которые пройдут в дни конгресса. Также отложена и генеральная ассамблея FIS, которая должна была назвать организаторов чемпионатов мира 2024 и 2025 годов, по видам спорта курируемых организацией.

Международная федерация лыжного спорта — международная организация, курирующая все виды лыжного спорта, помимо биатлона. Основана 14 национальными федерациями в 1924 году во французском городе Шамони. Сегодня членами FIS являются более сотни национальных объединений лыжного спорта. Штаб-квартира федерации находится в швейцарском городе Оберхофен-ам-Тунерзее.-0-