Конькобежец Игнат Головатюк: есть над чем работать

18 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусский конькобежец Игнат Головатюк оценил свое выступление на Олимпиаде на дистанции 1000 метров, где он занял шестое место, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

"Рассчитывал на результат именно в этом временном диапазоне - 1 мин 08,63 сек. Второй круг меня подвел, поэтому еще есть над чем работать. Но это спорт, конкуренция на очень высоком уровне. В десятке сильнейших у нас каждый может оказаться как в призерах, так и занять 8-9-е место. Неплохой старт, но вот эти 15 сотых секунды, которых не хватило до бронзы, мог бы и подтянуть", - сказал спортсмен.

Завтра Игнат Головатюк примет участие в последнем виде олимпийской программы у конькобежцев - мужской гонке с общего старта. В женском масс-старте выступит Марина Зуева.-0-