Конькобежец Игнат Головатюк занял 19-е место в забеге на 1500 м этапа КМ в Казахстане

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Игнат Головатюк занял 19-е место на дистанции 1500 м в дивизионе В этапа Кубка мира по конькобежному спорту, который завершается в Нур-Султане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсмен из Беларуси показал итоговое время 1 мин. 50,011 сек. Первенствовал бельгиец Матиас Фосте - 1 мин. 46,959 сек. Второе место у голландца Уэсли Дийса - 1 мин. 47,005 сек. Третье время показал японец Таро Кондо - 1 мин. 47,246 сек.

В стартах женщин на 1500 м в дивизионе В белоруска Анна Ковалева стала 20-й (2 мин. 08,965 сек). Победила чешка Мартина Сабликова - 1 мин. 57,507 сек.-0-