Конькобежец Игнат Головатюк занял 6-е место на этапе Кубка мира в Херенвене

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Игнат Головатюк занял шестое место на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который завершился в Херенвене (Нидерланды), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На дистанции 500 м белорус показал итоговое время 34,759 сек. Золото на этой дистанции выиграл россиянин Артем Арефьев - 34,459 сек. Второе место занял голландец Дай Дай Нтаб - 34,652 сек. Его соотечественник Леннарт Велема выиграл бронзу - 34,740 сек.

В состязаниях на 1000 м Игнат Головатюк замкнул десятку сильнейших - 1 мин. 08,905 сек. Победу праздновал голландец Томас Крол - 1 мин. 07,486 сек. Еще один голландец Кай Вербай выиграл серебро - 1 мин. 07,632 сек. Бронзовая награда досталась россиянину Павлу Кулижникову - 1 мин. 07,632 сек.

На дистанции 500 м у женщин белоруска Анна Нифонтова показала седьмой результат - 38,040 сек. Золотую медаль выиграла голландка Фемке Кок - 37,276 сек. Серебро и бронза обрели российскую подписку. Анна Голикова показала результат 37,303 сек. Результат Ольги Фаткулиной - 37,406 сек.

В беге на 3000 м у женщин белоруска Марина Зуева заняла 9-е место - 4 мин. 05,591 сек. Выиграла в этом виде программы голландка Ирэн Схаутен - 3 мин. 57,155 сек. Второе место у ее подруги по команде Антуанетты Де Йонг - 3 мин. 58,521 сек. Третьей стала еще одна голландка Джой Бюн - 3 мин. 58,908 сек.

На 5000 м дистанции у мужчин тройку призеров составили нидерландские скороходы Патрик Рест (6 мин. 05,145 сек.) и Свен Крамер (6 мин. 11,809 сек.), а также россиянин Сергей Трофимов (6 мин. 11,945 сек.).

В стартах на 1000 м среди женщин не было равных американке Бриттани Боу - 1 мин. 13,600 сек. Второе место у голландки Йорьен Тер Морс - 1 мин. 13,943 сек. Третье место также у представительницы страны на побережье Северного моря Фемке Кок - 1 мин. 14,076 сек.

Следующий этап Кубка мира по конькобежному спорту также состоится в Херенвене (Нидерланды) с 29 по 31 января. Там же с 11 по 14 февраля пройдет чемпионат мира на отдельных дистанциях.-0-