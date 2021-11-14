Конькобежка Анна Нифонтова квалифицировалась на Игры-2022

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская конькобежка Анна Нифонтова, выступая на этапе Кубка мира в Польше, завоевала олимпийскую лицензию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

На олимпийской спринтерской дистанции 500 м она выступала в группе А. В компании сильнейших конькобежек во втором забеге она смогла показать результат 37,96 сек., занять четвертое место и выполнить квалификационный норматив на Игры в Пекин.

В женском командном преследовании белорусские конькобежки, выступая в группе В, показали результат 3 мин. 07,451 сек. Это время позволило занять первое место, а также превзойти команду США из группы А.

Первый этап Кубка мира по конькобежному спорту завершится 14 ноября, далее лучшие конькобежцы соберутся в норвежском Ставангере с 19 по 21 ноября.-0-