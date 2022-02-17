Конькобежка Екатерина Слоева: надо добавить в скоростно-силовых компонентах

17 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусская конькобежка Екатерина Слоева, занявшая 21-е место в забеге на 1000 м, подвела итог выступления на Олимпиаде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Я показала неплохое время (1 мин. 16,83 сек), это мой личный рекорд на равнинном катке. Да, есть еще над чем поработать в следующем сезоне. Надеюсь, сконцентрируюсь в подготовке именно на 1000 м и 1500 м. Особенно это касается "тысячи": надо добавить в скоростно-силовых компонентах, - отметила Екатерина Слоева. - Также хочу бегать и командную гонку. Выступать на всех дистанциях, это, конечно, хорошо, но сложно. Очень довольна, что смогла отобраться и выступить в Пекине".-0-

Фото НОК Беларуси