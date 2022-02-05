Конькобежка Марина Зуева не очень довольна стартом в Пекине

5 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусская конькобежка Марина Зуева не очень довольна своим выступлением на старте Олимпиады в Пекине. Об этом она сказала после окончания сегодняшних соревнований, сообщает БЕЛТА.

"Не очень довольна своим забегом на 3000 м. Настрой был неплохой, но по дистанции сделала не все, на что рассчитывала", - сказала белоруска, занявшая 16-е место.

Этот результат немного хуже ее 11-й позиции в Пхенчхане-2018 на этой дистанции. Тем не менее один из лидеров белорусской конькобежной команды вместе с тренерским штабом делают ставку на дистанцию 5000 м, и первый старт был тестовым - проверить свои возможности. Забеги на 5000 м состоятся в Пекине 10 февраля.

На Олимпиаде-2018 Марина Зуева заняла шестое место в масс-старте и была седьмой на дистанции 5000 м.-0-