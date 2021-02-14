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14 февраля 2021, 20:20

Конькобежка Марина Зуева заняла 8-е место на ЧМ в Херенвене

Фото из архива
Фото из архива

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Марина Зуева заняла восьмое место на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который завершился в Херенвене (Нидерланды), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчанка финишировала в забеге на 5000 м со временем 7 мин. 05,954 сек. Звание чемпионки мира в данной дисциплине выиграла нидерландская конькобежка Ирен Схаутен, установившей личный рекорд – 6 мин. 48,573 сек. Серебро у россиянки Натальи Ворониной – 6 мин. 50,997 сек. Бронза у еще одной спортсменки из Нидерландов, Карлин Архтеректе – 6 мин. 52,220 сек.

В стартах на 1500 м у мужчин нидерландские спортсмены зняли весь пьедестал. Чемпионом мира стал Томас Крол – 1 мин. 43,752 сек. Кьельд Нейс занял второе место – 1 мин. 44,110 сек. Патрик Рест замкнул тройку сильнейших – 1 мин. 45,493 сек. Белорусский спортсмен Виктор Руденко показав время 1 мин. 48,661 сек. занял 20-е место.

В аналогичной дисциплине у женщин золото чемпионата мира выиграла норвежка Рагне Виклунд, установившая личный рекорд – 1 мин. 54,613 сек. Американка Бриттани Боу стала второй – 1 мин. 55,034 сек. Россиянка Евгения Лаленкова заняла третье место – мин. 55,099 сек. Белорусская конькобежка Екатерина Слоева заняла 17-ю позицию в итоговом протоколе – 2 мин.00,024 сек. Ее подруга по команде Татьяна Михайлова – 23-я (2 мин. 04,105 сек.).

В состязаниях на 10000 м у мужчин второе золото чемпионата мира оформил шведский спортсмен Нильс ван дер Пель, установивший мировой и личный рекорд, а также лучшее время трека – 12 мин. 32,952 сек. Второе место у олимпийского чемпиона Сочи-2014 Йоррита Бергсма из Нидерландов – 12 мин. 45,868 сек. Замкнул тройку сильнейших россиянин Александр Румянцев – 12 мин. 54,746 сек.(личный рекорд). Белорусы в данном виде соревнований не участвовали.-0-

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