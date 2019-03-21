Конкуренция в сборной позволит белорусским дзюдоистам добиться успеха на II Европейских играх - тренер

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкуренция в сборной позволит белорусским дзюдоистам показать высокий результат на II Европейских играх. Об этом заявил сегодня журналистам старший тренер национальной команды по этому виду спорта Денис Кунцевич, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На II Европейских играх турнир по дзюдо пройдет в формате чемпионата Европы, что, по мнению наставника, добавляет ответственности. "Подготовка в текущем году ведется особенно тщательно. Каждому атлету поставлена задача. И, учитывая высокую конкуренцию в европейском дзюдо, необходимо всем нашим подопечным показать максимальный результат, чтобы добиться успеха", - отметил Денис Кунцевич.

По его словам, тренерский штаб доволен тем, какая соревновательная конкуренция сложилась в мужской команде, где в тяжелых весах по два-три атлета претендуют на роль лидера. "В категориях 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг есть группа дзюдоистов высокого уровня: Владислав Терпицкий, Егор Кухаренко, Никита Свирид, Даниэль Мукете, Егор Воропаев, Виктор Кляусов, которые конкурируют между собой в весовых категориях, повышают мастерство, что позволяет им выступать удачно на международных стартах. В команде собраны как опытные спортсмены, так и молодежь, которая нацелена на результат. Это поможет нам выступить успешно на II Европейских играх", - уверен Денис Кунцевич.

Ведущая белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая (чемпионка Европы 2017 года) сказала, что в Минске на татами "Чижовка-Арены" повторить этот результат будет сложно. "На себе ощутила, насколько трудно занять первое место на континентальном форуме по дзюдо. Сейчас ведем целенаправленную подготовку именно к домашнему старту, где постараемся показать все свое мастерство. Принимала участие в I Европейских играх в Баку, где не смогла подняться на пьедестал почета, но за это время стала намного опытнее, побеждала и завоевывала медали на различных крупных турнирах. Знаю, как и что надо делать, чтобы добиться успеха в июне", - подчеркнула спортсменка.

Марина Слуцкая также рассчитывает на поддержку трибун в "Чижовка-Арене" во время II Европейских игр. "Несомненно, это придает сил, когда на такой вместительной арене весь зал болеет за тебя", - подчеркнула она.

Белорусские дзюдоисты во время подготовки к домашнему мультиспортивному форуму выступят на нескольких турнирах. Ближайший из них состоится 29-30 марта в Грузии, затем они примут участие в соревнованиях категории Гран-при в Турции. Заключительный этап подготовки к II Европейским играм национальная сборная по дзюдо начнет 3 июня.

Во время II Европейских игр в турнире по дзюдо будет разыграно 15 комплектов медалей, а также очки в олимпийский рейтинг атлетов. Соревнования состоятся с 22 по 25 июня в "Чижовка-Арене".-0-