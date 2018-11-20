20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский специалист Константин Кольцов возглавил хоккейный клуб "Брест", сообщили БЕЛТА в команде.
Новый главный тренер брестчан входил в тренерский штаб Горди Дуайера в минском "Динамо", но ушел из клуба после отставки североамериканского специалиста.
Во время карьеры игрока Константин Кольцов становился чемпионом российской суперлиги и обладателем Кубка Гагарина в составе "Ак Барса", он провел 144 матча в регулярных чемпионатах НХЛ в составе "Питтсбурга", за которые набрал 38 (12+26) очков. Участник девяти чемпионатов мира и двух Олимпийских игр в составе сборной Беларуси.
Контракт с "Брестом" Константин Кольцов заключил до конца сезона. 24 ноября состоится пресс-конференция нового наставника.-0-
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