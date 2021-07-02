2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин Константин Курочкин выиграл Кубок Беларуси в заплыве на 1500 м вольным стилем, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победитель показал итоговое время 15 мин. 40,30 сек. Вторая позиция в итоговом протоколе осталась за украинцем Никитой Остапенко - 15 мин. 51,21 сек. Еще один минчанин Тимофей Машлякевич замкнул тройку сильнейших с результатом 16 мин. 20,68 сек.

Завершили программу очередного дня Кубка Беларуси по плаванию в Бресте эстафетные заплывы. В стартах 4х200 вольным стилем у женщин не было равных команде Брестской области, за которую выступали Анастасия Шкурдай, Ева Андросюк, Алеся Игнатович и Елизавета Макарова, - 8 мин. 34,66 сек. Второе место заняли минчанки Анастасия Канева, Анастасия Кулешова, Оксана Демидова и Ксения Знак - 8 мин. 38,84 сек. Бронза у коллектива Гомельской области (Елизавета Куклина, Евгения Товкач, Мария Демочко и Дарья Демешко) - 8 мин. 51,72 сек.

В смешанной эстафете 4х100 вольным стилем первенствовали представители Минска Виктор Красочко, Артем Мачекин, Анастасия Коряковская и Анастасия Кулешова. Их результат 3 мин. 33,87 сек. Второе место у квартета из Гомельской области, за которую выступали Дмитрий Кухаренко, Евгений Бубенин, Ольга Хлебина, Евгения Конюшенко, - 3 мин. 39,27 сек. Третье место заняли спортсмены Витебской области (Антон Латкин, Кирилл Дьяченко, Дарья Мажукина, Виктория Думшас) - 3 мин. 44,49 сек.

Кубок Беларуси по плаванию является одним из ключевых стартов для наших спортсменов, которые выполнили отборочный норматив на Игры в Токио. Кроме того, у пловцов есть возможность выполнить квалификационные требования для участия в чемпионате мира, который пройдет в Фукуоке (Япония) 13-29 мая 2022 года. Участие в турнире принимают около 300 атлетов из Беларуси и Украины.-0-