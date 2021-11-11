Контавейт и Плишкова победили на старте итогового турнира WTA

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мексиканской Гвадалахаре состоялись стартовые матчи 50-го итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке предварительной группы "Теотиуакан" эстонка Анетт Контавейт (8-й номер мирового рейтинга) уверенно переиграла в двух партиях третью ракетку планеты чешскую теннисистку Барбору Крейчикову - 6:3, 6:4. Во втором матче этого квартета одна чешка Каролина Плишкова (4) в упорнейшей борьбе за два с половиной часа одолела испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу (5) - 4:6, 6:2, 7:6 (8:6).

Сегодня в группе "Чичен-Ица" дебютант итогового турнира вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко сыграет с испанкой Паулой Бадосой (10). Греческая теннисистка Мария Саккари (6) будет соперничать с полькой Игой Свентек (9).

Стартовые встречи прошли и в парных состязаниях. В квартете "Эль Тахин" японки Сюко Аояма и Ена Шибахара победили словенско-хорватский дуэт Андрея Клепач / Дарья Юрак - 6:0, 6:4. Американо-нидерландский тандем Николь Мелихар-Мартинес / Деми Схюрс был сильнее австралийки Саманты Стосур и китаянки Чжан Шуай - 6:2, 6:2. В группе "Теночтитлан" встречи первого тура состоятся сегодня. Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс и представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй встретятся с американо-чилийским дуэтом Дезире Кравчик / Алекса Гуарачи. Канадка Шэрон Фичмен и мексиканка Джулиана Олмос поспорят с чешской парой Барбора Крейчикова / Катерина Синякова.

Встречи группового этапа пройдут с 10 по 15 ноября, после чего по два лучших представителя каждого квартета 16 ноября проведут полуфинальные игры, победители которых 17 ноября встретятся в финалах. Общий призовой фонд итогового турнира WTA 2021 года составит $5 млн.

В 2019 году победительницей женского итогового турнира, который принимал китайский Шэньчжэнь, стала нынешний лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти, обыгравшая в финале украинскую теннисистку Элину Свитолину. В нынешнем сезоне Эшли Барти решила не выступать в Гвадалахаре по состоянию здоровья и не сможет защитить свой титул. В прошлом году соревнования лучших теннисисток планеты были отменены из-за пандемии COVID-19. Больше всех итоговый турнир WTA выигрывала чешка Мартина Навратилова, в активе которой 8 побед. По пять титулов у немки Штеффи Граф и американки Серены Уильямс. В 2011 году белоруска Виктория Азаренко добралась до финала, в котором уступила чешской теннисистке Петре Квитовой.-0-