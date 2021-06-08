Континентальная хоккейная лига назвала лауреатов прошедшего сезона

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В концертном зале "Барвиха Luxury Village" состоялась церемония закрытия сезона КХЛ 2020/2021 годов, по итогам которой были названы лауреаты прошедшего соревновательного года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Лиги.

Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев признан самым ценным игроком регулярного чемпионата - он стал обладателем "Золотой клюшки". Форвард команды из столицы России второй раз подряд стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 67 (20+47) очков в 57 матчах.

Обладателем приза "Лучшему вратарю" стал голкипер ярославского "Локомотива" Эдвард Паскуале. В сезоне-2020/2021 он провел 52 матча, в которых одержал 32 победы при 93% отраженных бросков и коэффициенте надежности 1,76. Также в активе стража ворот ярославцев девять матчей на ноль, дважды канадец признавался лучшим игроком месяца в КХЛ.

Обладатель Кубка Гагарина в составе "Авангарда" Егор Чинахов получил приз имени Алексея Черепанова лучшему новичку сезона. Форвард стал лучшим бомбардиром лиги среди игроков не старше 20 лет - в 53 матчах он набрал 24 (15+9) очка.

Лучшим снайпером регулярного сезона стал также нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин, на счету которого 38 шайб в 59 матчах. Лучшим защитником сезона стал Крис Уайдмэн из "Торпедо" (Нижний Новгород), который в 59 матчах регулярного чемпионата набрал 41 (9+32) очко. Обладателем приза имени Сергея Гимаева "За верность хоккею" стал нападающий екатеринбугского "Автомобилиста" Павел Дацюк.

Главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли признан лучшим наставником чемпионата КХЛ в сезоне-2020/2021. Он выиграл Кубок Гагарина, победив в финале московский ЦСКА. Приз имени Валентина Сыча лучшему руководителю хоккейного клуба также отправился во второй по численности город Сибири. Его выиграл председатель совета директоров "ястребов" Александр Крылов.

Лучшим игрокам сезона в КХЛ вручается "Золотой шлем" - его получают хоккеисты, которые вошли в символическую сборную сезона. По итогам нынешнего чемпионата обладателями данного приза стали вратарь "Локомотива" Эдвард Паскуале, защитники Оливер Каски ("Авангард") и Мэт Робинсон (ЦСКА), нападающие Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин (оба - "Динамо", Москва) и Константин Окулов (ЦСКА).

Приз имени Андрея Старовойтова "Золотой свисток главного судьи" получил Виктор Гашилов: в сезоне-2020/2021 он отработал 50 матчей в регулярном чемпионате и еще 13 - в плей-офф. Обладателем награды имени Михаила Галиновского "Золотой свисток линейного судьи" стал Никита Шалагин, на счету которого в нынешнем сезоне 69 матчей (55 - в регулярном чемпионате, 14 - в плей-офф).

Самой результативной командой чемпионата КХЛ сезона стал "Авангард", забросивший в ворота соперников 238 шайб. Он получил приз имени Всеволода Боброва.-0-