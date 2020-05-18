18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Континентальная хоккейная лига назвала лауреатов сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт КХЛ.

В связи с досрочным завершением сезона 2019/2020 КХЛ изменила процедуру и порядок определения победителей в индивидуальных и командных номинациях. Согласно положениям спортивного регламента КХЛ определены обладатели призов по итогам регулярного чемпионата. Таким образом, Кубок Континента имени Виктора Тихонова, вручающийся команде - победительнице регулярного чемпионата, достался московскому ЦСКА. Лучшим бомбардиром по системе "гол + пас" стал московский динамовец Вадим Шипачев - 65 (17+48) очков.

Приз лучшему снайперу, предназначенный для хоккеиста, забросившего наибольшее количество шайб в регулярном сезоне, пополнил коллекцию персональных наград Кирилла Капризова (ЦСКА) - 33 шайбы.

Лучшим игроком обороны регулярного чемпионата по системе "гол + пас" признан Микко Лехтонен ("Йокерит", Хельсинки) - 49 (17+32) очков.

По решению КХЛ обладатели некоторых из призов определены по итогам как регулярного чемпионата, так и сезона в целом, с учетом сыгранного первого раунда плей-офф. Так, обладателем "Золотой клюшки" (самым ценным игроком регулярного чемпионата) стал еще один московский динамовец Дмитрий Яшкин. Он же в компании с Андре Петерсоном и Вадимом Шипачевым выиграли приз "Лучшая тройка" (самой результативной тройке нападающих, забросившей наибольшее количество шайб в регулярном чемпионате).

Лучшим вратарем турнира стал Тимур Билялов ("Ак Барс", Казань). Приз имени Алексея Черепанова (лучшему новичку чемпионата) также обрел казанскую прописку благодаря Артему Галимову. Приз "За верность хоккею" имени Сергея Гимаева (лучшему играющему ветерану-наставнику) получил Александр Семин ("Витязь", Московская область).-0-