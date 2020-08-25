Континентальный хоккейный кубок IIHF в сезоне 2020/2021 отменен

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй по значимости европейский клубный турнир по хоккею с шайбой Континентальный кубок IIHF в этом сезоне не состоится, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея.

Причина отмены соревнования - ситуация с распространением вируса COVID-19.

Ожидалось, что из-за последствий пандемии формула турнира претерпит изменения. В розыгрыше трофея должны были выступить 20 команд из 20 стран. Помимо победы в турнире, на кону стояла путевка в Лигу чемпионов в следующем сезоне, хотя этот нюанс должен был быть официально одобрен советом более статусного состязания позже. Но в итоге было принято решение турнир не проводить.

В этом году Беларусь в Континентальном кубке должен был представлять солигорский "Шахтер". "Горняки" должны были стартовать в турнире со второго раунда. Соперниками солигорчан по группе E, в которой встречи планировались с 13 по 15 ноября в Любляне (Словения), стали бы "Олимп 69" (Латвия), местная "Олимпия" и победитель группы В первого этапа состязаний.

В прошлом году в Континентальном кубке Беларусь представлял гродненский "Неман", который занял третье место. Победителем стал датский клуб "Сендерюске".

Из белорусских клубов наибольших успехов в Континентальном кубке добивалась минская "Юность", выигрывавшая трофей в 2007, 2011 и 2018 годах. В 2015 году престижный кубок завоевал гродненский "Неман".-0-