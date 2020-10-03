Концевой - лучший игрок, Седько - автор лучшего гола 25-го тура чемпионата Беларуси

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник брестского "Руха" Артем Концевой признан лучшим игроком 25-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В победной домашней игре с футболистами "Слуцка" (5:0) 21-летний хавбек брестского клуба забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Автором самого красивого гола минувшего тура национального первенства признан полузащитник брестского "Динамо" Павел Седько. На 5-й минуте игры на поле "Борисов-Арены" против БАТЭ он открыл счет эффектным ударом с острого угла под перекладину. В этой встрече динамовцы выиграли со счетом 4:2.

В чемпионате Беларуси сейчас лидирует БАТЭ, набравший 49 очков в 25 проведенных встречах, на второй позиции гродненский "Неман", у которого на два балла меньше, третьим идет солигорский "Шахтер", имеющий 46 очков.

Матчи 26-го тура пройдут 16-18 октября.-0-